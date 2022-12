Đại tá Nguyễn Văn Trãi: Tây Ninh đang có dấu hiệu trở thành địa bàn trung chuyển ma túy xuyên quốc gia

Ngày 8.12, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nhận định tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có khả năng diễn biến phức tạp và gia tăng về tính chất, mức độ. Đặc biệt, có dấu hiệu Tây Ninh đang trở thành địa bàn trung chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Khối lượng vận chuyển ngày càng tăng

Theo đại tá Trãi, ma túy được vận chuyển từ bên ngoài vào Việt Nam để đưa đi tiêu thụ tại các địa bàn khác trong nước và vận chuyển sang nước thứ 3 với khối lượng trong từng vụ ngày càng tăng, chủ yếu ma túy tổng hợp. Các đối tượng rất manh động, sử dụng súng, đạn để chống trả lại lực lượng truy bắt. Đã có 2 cán bộ công an bị thương trong truy bắt các đối tượng.

Trong năm 2022 (tính từ tháng 12.2021 – 11.2022), các lực lượng đã phát hiện 8 vụ, bắt giữ 35 người vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ 142 kg ma túy. Trung bình mỗi vụ phát hiện gần 20 kg.

Nổi lên là vụ ngày 29.6.2022, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Võ Tấn Phượng cùng Nguyễn Duy Khánh đang điều khiển xe ô tô vận chuyển 20 kg ma túy tổng hợp từ Campuchia vào Tây Ninh đi TP.HCM tiêu thụ. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 4 người trong đường dây.

Hay như ngày 23.8, Công an tỉnh Tây Ninh cũng bắt giữ 8 người, thu giữ 50 kg ma túy tổng hợp. Tiếp đó, ngày 3.9, Công an tỉnh phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Long An... đồng loạt truy bắt các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Tây Ninh. Công an bắt giữ 13 người, thu giữ 40 kg ma túy đá, 42 bánh heroin (trọng lượng khoảng 15 kg), 1 súng ngắn, 58 viên đạn...





Số người nghiện đang trẻ hóa

Đại tá Trãi cho biết thêm, trong nội địa hoạt động mua bán nhỏ lẻ, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy xảy ra khá phổ biến. Đa số là thanh thiếu niên lợi dụng khách sạn, karaoke để mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ các cơ sở này trang bị các dụng cụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy, dùng các thủ đoạn để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 6 vụ án, 25 bị can về tội sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, đồng thời xử lý liên đới trách nhiệm đối với chủ quán.

Đối với số người nghiện đang có hồ sơ quản lý hiện nay là 1.908/3.799 người (giảm 1.891 người so với năm 2021). Tuy nhiên, đại tá Trãi nhận định, số liệu này chưa phản ánh đúng thực tế. Lý do, điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021 (có hiệu lực 1.1.2022) quy định người sử dụng trái phép chất ma túy có quyết định quản lý của Chủ tịch UBND xã (quy định mới). Nên hiện tại, lực lượng chức năng phải tiến hành xét nghiệm lại người nghiện làm căn cứ để Chủ tịch UBND xã ra quyết định quản lý. Sau khi rà soát, dự báo số thực tế không giảm so với năm 2021 và đang có chiều hướng trẻ hóa.