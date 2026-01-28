Đại Trường Phát ra mắt trang thương mại điện tử mới

Chung tay xây dựng môi trường tri thức lành mạnh

Đối với người học, đặc biệt là bậc phụ huynh, học sinh và các nhà giáo dục, việc lựa chọn nguồn sách chính thống không chỉ giúp tối ưu chi phí học tập, mà còn bảo đảm tính chính xác của nội dung, đồng thời mang lại đầy đủ các tài nguyên số hỗ trợ quá trình dạy và học.

Thấu hiểu thách thức đó, Đại Trường Phát đã chính thức đưa trang thương mại điện tử Dtpbooks.com vào hoạt động, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi tìm kiếm nguồn học liệu chính thống và chất lượng.

Diện mạo mới, sứ mệnh mới: Điểm đến của sự tin cậy

Giao diện mới của Dtpbooks.com được tối ưu hóa dựa trên ba yếu tố cốt lõi:

- Sách thật, giá trị thật: Các sản phẩm của Dtpbooks.com đều có nguồn gốc minh bạch, chất lượng in ấn, sản xuất đạt chuẩn quốc tế và đầy đủ bản quyền.

Kết nối cộng đồng chuyên môn: Không chỉ là một trang thương mại điện tử, Dtpbooks.com còn đóng vai trò là một diễn đàn tin tức chuyên sâu dành cho cộng đồng giáo dục. Tại đây, độc giả dễ dàng tiếp cận các bài viết có chuyên môn, cập nhật xu hướng giáo dục mới thông qua các buổi livestream định kỳ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

- Lan tỏa giá trị tri thức: Với mong muốn kết nối rộng rãi hơn những giá trị thực đến tay người dùng, đồng thời Dtpbooks.com ra mắt chương trình Cộng tác viên (Affiliate) dành cho các cá nhân và cộng đồng yêu sách. Đây là cơ hội để những người có cùng tâm huyết với "sách thật, tri thức thật" có thể nhận được những giá trị bền vững khi đồng hành cùng Dtpbooks lan tỏa các sản phẩm giáo dục chính thống và chất lượng đến cộng đồng.

Góp phần bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số

Việc phát triển trang thương mại điện tử Dtpbooks.com không chỉ là bước đi hưởng ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, mà còn hỗ trợ người dùng tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế rủi ro mua nhầm sản phẩm không chính thống.

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp ra mắt

Để tri ân khách hàng và lan tỏa tinh thần "Sách thật, tri thức thật", Dtpbooks triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho tất cả người dùng trải nghiệm mua sắm tại giao diện mới. Đây là cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng cao cùng các gói quà tặng đặc biệt.