Đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo rà soát toàn bộ Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Chiều 20.5, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì nghe các cơ quan đơn vị báo cáo thực trạng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phục vụ công tác chuyển giao, tiếp nhận, quản lý giữa Bộ VH-TT-DL và Bộ Quốc phòng.

Những hình ảnh tại SVĐ Mỹ Đình ngày 18.5.2026 ẢNH: THANH NIÊN

Theo Truyền hình Quốc Phòng, thực trạng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có diện tích quy hoạch được UBND TP.Hà Nội phê duyệt là 170,55 ha, gồm 6 hạng mục chính. Trong đó một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Tại buổi họp, các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến về thực trạng các khu đất được bàn giao và quan điểm đề xuất, dự kiến mục đích sử dụng đất trong tương lai, đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn, bất cập tại từng khu vực, vị trí.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu ngay sau cuộc họp, các tổ công tác tiếp tục khẩn trương, triển khai tiếp cận hồ sơ, khảo sát kỹ lưỡng từng khu vực, bóc tách rõ ràng thực trạng của khu đất để có cơ sở báo cáo phương án giải quyết theo từng giai đoạn.

Trước mắt, từng bước giải quyết những khó khăn, tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại, đúng thủ tục quy định, xây dựng các phương án quy hoạch tổng thể, công trình phụ trợ, kiểm tra hiện trạng để có phương án sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng đúng tinh thần của một khu liên hợp thể thao có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia.

Quá trình bàn giao, trên tinh thần tiếp nhận nguyên trạng khu đất theo quy hoạch, không để gián đoạn đến hoạt động của khu liên hợp thể thao đúng quy trình thủ tục. Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao Cục Quân huấn nhà trường chủ trì phối hợp với các cơ quan hoàn chỉnh báo cáo đề xuất giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, khó khăn bất cập, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét cho ý kiến trước khi trình báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Theo Phó thủ tướng, sau 25 năm hoạt động, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp lớn cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác, song phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Phó thủ tướng yêu cầu việc chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Trong đó, cần tính toán đồng bộ với các dự án lớn như Khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu việc tiếp nhận phải thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm bộ máy tổ chức, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.

"Không thể chuyển giao khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản còn chưa được làm rõ", Phó thủ tướng lưu ý.