Đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo rà soát toàn bộ Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Chiều 20.5, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì nghe các cơ quan đơn vị báo cáo thực trạng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phục vụ công tác chuyển giao, tiếp nhận, quản lý giữa Bộ VH-TT-DL và Bộ Quốc phòng.
Theo Truyền hình Quốc Phòng, thực trạng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình có diện tích quy hoạch được UBND TP.Hà Nội phê duyệt là 170,55 ha, gồm 6 hạng mục chính. Trong đó một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.
Tại buổi họp, các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến về thực trạng các khu đất được bàn giao và quan điểm đề xuất, dự kiến mục đích sử dụng đất trong tương lai, đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn, bất cập tại từng khu vực, vị trí.
Theo Phó thủ tướng, sau 25 năm hoạt động, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp lớn cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài.
Phó thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác, song phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.
Phó thủ tướng yêu cầu việc chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.
Trong đó, cần tính toán đồng bộ với các dự án lớn như Khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic.
Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu việc tiếp nhận phải thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm bộ máy tổ chức, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.
"Không thể chuyển giao khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản còn chưa được làm rõ", Phó thủ tướng lưu ý.
