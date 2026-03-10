Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Huấn luyện phải bám sát thực tế chiến tranh hiện đại

Theo Bộ Quốc phòng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đại tướng Nguyễn Tân Cương đã có bài viết, trong đó nhấn mạnh toàn quân cần tập trung thực hiện tốt 5 nội dung, giải pháp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên thanh niên Ninh Bình lên đường nhập ngũ ẢNH: BQP

Đầu tiên, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phát huy vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy trong huấn luyện.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, thanh tra, phúc tra kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, nhất là các biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

Thứ hai, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là chuẩn bị về cán bộ. Đây là nội dung giải pháp quan trọng, yếu tố tác động trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, chương trình, giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập đến tập huấn, bồi dưỡng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra tên lửa do Việt Nam sản xuất ẢNH: T.H

Đối với kế hoạch, chương trình huấn luyện, cần được chuẩn hóa, nhằm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện của bộ đội; khi xây dựng phải bảo đảm khoa học, đồng bộ, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu và cơ quan chức năng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng; tiếp tục hoàn chỉnh tài liệu huấn luyện trang bị kỹ thuật mới, các loại hình tác chiến mới.

Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, cải tiến mô hình, học cụ, đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện theo hướng hiện đại; sử dụng và phát huy tối đa công năng của hệ thống thiết bị mô phỏng, thao trường bắn, huấn luyện, diễn tập hiện đại đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và chuyển giao.

Đối với cán bộ - nhân tố quyết định chất lượng huấn luyện, các cơ quan, đơn vị rà soát chặt chẽ, đánh giá đúng trình độ, năng lực; ưu tiên cho các đơn vị mới sáp nhập, thành lập mới, đơn vị đóng quân ở địa bàn trọng điểm, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Làm chủ vũ khí mới, hiện đại

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, công tác quản lý, điều hành, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn, với nhiều loại hình tác chiến, nhiều tình huống quốc phòng, an ninh cả truyền thống và phi truyền thống, điều đó đòi hỏi công tác huấn luyện phải bám sát thực tế chiến tranh hiện đại và yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, từng đơn vị.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; tăng cường nghiên cứu, nắm chắc xu hướng phát triển vũ khí, trang bị, tổ chức biên chế và cách đánh của đối tượng tác chiến để đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho phù hợp.

Đồng thời, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, vũ khí mới, hiện đại, công nghệ cao và huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù, như: chống khủng bố, bạo loạn lật đổ; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quyết tâm, kế hoạch, phương án chiến đấu và tổ chức luyện tập chặt chẽ, kịp thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ năm, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững và cải thiện đời sống bộ đội; tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, phấn đấu quân số khỏe đạt trên 98,5%.

Cạnh đó, tập trung bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập.