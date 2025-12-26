Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiết lộ hệ thống vũ khí 'khủng' giúp quân đội hiện đại

Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm hơn một nhiệm kỳ

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những nỗ lực và kết quả thực tiễn thời gian qua đã khẳng định quân đội ta thực hiện tốt chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", góp phần giữ vững độc lập, tự chủ, môi trường hòa bình, ổn định để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Để làm rõ thêm nội dung này, Theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng, ngày 25.12, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có những chia sẻ với báo chí.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra dàn khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ẢNH: TUẤN HUY

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn, tạo tiền đề vững chắc để Quân ủy T.Ư xác định mục tiêu xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương, đến tháng 9.2025, toàn quân đã thực hiện điều chỉnh biên chế hơn 4.000 tổ chức, bảo đảm đồng bộ, hợp lý, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ.

Công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, trong đó có nội dung huấn luyện mới về kỹ - chiến thuật, sát với thực tiễn nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và sự phát triển các hình thức tác chiến mới, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu với người dân về xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất

ẢNH: TUẤN HUY

"Quân đội đã tập trung xây dựng tiến thẳng lên hiện đại đối với một quân, binh chủng, lực lượng; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo ra các sản phẩm có tính đột phá, góp phần từng bước tự chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trang bị cho quân đội", đại tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Ưu tiên hiện đại hóa cho nhiều lực lượng

Chia sẻ về kết quả “tiến lên hiện đại” của quân đội, đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin, xây dựng quân đội hiện đại là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước, quân đội xác định từ rất sớm, ngay trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng do Việt Nam sản xuất ẢNH: TUẤN HUY

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong lĩnh vực quân sự, hiện đại hóa quân đội không chỉ là xu hướng tất yếu, còn là yêu cầu cấp bách.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm có tính đột phá; từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm để xây dựng mới và hiện đại hóa dây chuyền, công nghệ chế tạo, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo đột phá về khoa học, công nghệ quân sự có tính lưỡng dụng cao.

Đồng thời, nghiên cứu sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chủng loại vũ khí lục quân; ưu tiên cho nhiệm vụ hiện đại hóa các lực lượng hải quân, phòng không - không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, tăng thiết giáp, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển.

Đến nay, chúng ta đã xây dựng được các lực lượng hiện đại với vũ khí, trang bị tiên tiến, trong đó có những vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại, tiêu biểu như hải quân, cảnh sát biển được trang bị các lớp tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu tuần tiễu, tàu cứu hộ tiên tiến, tên lửa bờ, máy bay tuần tra, trinh sát, chiến đấu hiện đại...

Phòng không - không quân đã mua sắm, nghiên cứu phát triển và cải tiến, hiện đại hóa đưa vào trang bị các loại máy bay chiến đấu đa năng, tổ hợp tên lửa phòng không, hệ thống ra đa thế hệ mới, nâng cao năng lực quản lý vùng trời quốc gia.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra thủy lôi, các loại pháo tự hành có trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN HUY

Lực lượng thông tin liên lạc, tác chiến điện tử được xây dựng, trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao với các khí tài có khả năng trinh sát, chế áp các dải tần số của các loại vũ khí, trang bị của đối phương và xây dựng được hệ thống phục vụ chỉ huy tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Lực lượng bộ binh cũng được đầu tư từng bước hiện đại với các loại vũ khí bộ binh, xe tăng tiên tiến, hiện đại, pháo tự hành, bước đầu đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao...