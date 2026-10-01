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    Thời sựDân sinh

    Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao tặng 6 tỉ đồng xây nhà cho các hộ nghèo

    Thanh Quân
    Thanh Quân
    Tại tỉnh Đồng Tháp, đại tướng Nguyễn Tân Cương vừa trao tặng 6 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn.

    Ngày 1.10, tại phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp), đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp, đã trao 6 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn về nhà ở.

    Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

    Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao tặng 6 tỉ đồng xây nhà cho các hộ nghèo - Ảnh 1.

    Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp

    ẢNH: THANH QUÂN

    Ngoài kinh phí xây nhà, đại tướng Nguyễn Tân Cương còn trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Phú.

    Trong thời gian qua, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị quân đội triển khai bằng nhiều hình thức. Từ đầu năm đến nay, toàn quân đã huy động hơn 2.870 tỉ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng 399 mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng hơn 700 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa và 11 nhà rông trên địa bàn Tây nguyên.

    Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao tặng 6 tỉ đồng xây nhà cho các hộ nghèo - Ảnh 2.

    Trong sáng 1.10, đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp

    ẢNH: THANH THẢO

    Cùng với hoạt động an sinh xã hội, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh.

    Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", lực lượng chức năng đã làm sạch bom mìn trên hơn 4.100 ha đất, tiếp nhận hơn 1.500 mẫu hài cốt liệt sĩ và lấy hơn 7.500 mẫu từ hơn 10.600 mộ liệt sĩ để phục vụ giám định. Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.

    Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương, việc chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người dân còn khó khăn và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là những hoạt động thiết thực, góp phần củng cố tình cảm quân - dân và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

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