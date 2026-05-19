Đại tướng Phạm Văn Trà nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu tại buổi lễ.

Theo Bộ Quốc phòng, tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đại tướng Phạm Văn Trà; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó chánh Văn phòng Quân ủy T.Ư - Văn phòng Bộ Quốc phòng; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đại tá Lê Trung Kiên, Phó tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đại tướng Phạm Văn Trà ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân từng đảng viên được trao tặng; là niềm vinh dự, tự hào của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và noi theo tấm gương của đại tướng Phạm Văn Trà, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quân đội tiếp tục phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BQP

Tại buổi lễ, đại tướng Phạm Văn Trà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Ông nguyện sẽ tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, những quy định đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Phạm Văn Trà là cán bộ, đảng viên trưởng thành từ người chiến sĩ; ông đã trải qua 3 cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc - trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường, trong đó, có hơn 20 năm tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia...

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng đại tướng Phạm Văn Trà ẢNH: BQP

Suốt 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đại tướng Phạm Văn Trà đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng: Tư lệnh quân khu, Phó tổng Tham mưu trưởng, Tổng tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư (nay là Quân ủy T.Ư); là thương binh, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân; là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Đại tướng Phạm Văn Trà hội tụ đầy đủ nhân cách “trí - dũng - nhân - tín - liêm - trung” của một vị tướng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.