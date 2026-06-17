Đại tướng Phan Văn Giang: Công việc của Hội Cựu chiến binh cũng là nhiệm vụ của chiến sĩ

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 17.6, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong những trang sử hào hùng của dân tộc luôn ghi đậm dấu ấn, sự cống hiến và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại đại hội ẢNH: HỮU CHÁNH

Theo đại tướng Phan Văn Giang, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ trở về đời thường, các cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết thắng, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng đó là xây dựng các cấp hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của cựu chiến binh Việt Nam; xứng đáng là một lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền và nhân dân.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân rất tự hào về những người lính năm xưa từng chia ngọt, sẻ bùi, bao phen xông pha trận mạc, góp phần làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trở về từ chiến tranh, dù nhiều cựu chiến binh còn mang trên mình thương tật, cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng bằng nghị lực, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ cách mạng, các cựu chiến binh đã tiếp tục khẳng định giá trị của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Nhiều cựu chiến binh trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất sắc, những nhà khoa học tâm huyết, những doanh nhân thành đạt; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Cựu chiến binh luôn kề vai sát cánh với quân đội bảo vệ Tổ quốc

Theo đại tướng Phan Văn Giang, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lực lượng cựu chiến binh luôn kề vai sát cánh với cán bộ, chiến sĩ quân đội trong đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với người có công.

Gần đây nhất, các cựu chiến binh đồng hành rất hiệu quả cùng quân đội trong chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố "thế trận lòng dân".

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, những năm qua, toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Ông cho rằng, những thành tựu của quân đội thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các thế hệ cựu chiến binh trên cả nước.

"Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn xác định nhiệm vụ, công việc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chương trình phối hợp, bảo vệ Hội Cựu chiến binh các cấp với những mục tiêu, biện pháp cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực nhất", đại tướng Phan Văn Giang nói.

Ông tin tưởng sau đại hội, quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.