Chỉ đạo được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đưa ra tại hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư "lõm sóng" ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026 của Bộ Quốc phòng sáng 20.11.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

ẢNH: ĐỨC THỌ

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Hoàn thành các trạm phát sóng hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì vận hành hệ thống hạ tầng".

Đại tướng yêu cầu Viettel bảo đảm hệ thống hạ tầng hoạt động ổn định, an toàn; chủ động phương án dự phòng vật tư, thiết bị và nguồn điện tại chỗ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định chiến dịch xóa lõm sóng không dừng lại ở 1.337 trạm. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm khi nhiều cụm dân cư ở địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn, chỉ có từ 30 - 50 người dân, thậm chí từ 10 - 30 người, tương đương 2 - 5 hộ gia đình, vẫn đang mong chờ được kết nối.

Ông Thắng cho hay, Viettel sẽ nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp, từng bước mở rộng vùng phủ đến những nơi ít dân hơn, khó tiếp cận hơn.

Theo báo cáo của Viettel, sau hơn 7 tháng triển khai, 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư trên 50 người, nâng tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc lên 99,7%.

Trước đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định hạ tầng số là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân làm trung tâm. Tháng 3.2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm 2026.

Hơn 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại các thôn, bản ẢNH: ĐỨC THỌ

Đây là phần việc gian nan nhất còn lại sau hơn 3 thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam khi các "điểm lõm" phân tán ở miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Từ tháng 3, Viettel triển khai song song các khâu khảo sát, thiết kế, thuê vị trí và chuẩn bị vật tư. Giải pháp kết nối được lựa chọn theo địa hình từng khu vực: 3.800 km cáp quang cùng 10.000 cột truyền dẫn ở nơi kéo được cáp; 170 tuyến viba ở nơi không thể kéo cáp; kết nối vệ tinh tầm thấp cho những điểm biệt lập nhất. Các trạm chưa có điện lưới được cấp nguồn bằng hơn 600 km đường dây điện kéo mới và hệ thống năng lượng mặt trời.

Trước đây, đồng bào ở những bản làng biệt lập nơi vùng cao, biên giới phải đi bộ 3 - 5 km, thậm chí xa hơn, mới tìm được sóng để gọi cho người thân. Hiện nay, sóng di động giúp đồng bào vùng cao nhận cảnh báo thiên tai kịp thời, học sinh tiếp cận học liệu trực tuyến.

Tại khu vực biên giới, 48 trạm mới hỗ trợ lực lượng biên phòng tuần tra, quản lý đường biên.