Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng bắc cầu phao qua sông Lô ngày 28 tết

Trong thư, đại tướng Phan Văn Giang viết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc bắc cầu phao qua sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 15.2, Binh chủng Công binh chủ trì, phối hợp với Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, tỉnh Phú Thọ và lực lượng tại chỗ đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật khẩn trương khảo sát, triển khai củng cố, sửa chữa, chống lầy đường lên xuống bến, bắc cầu phao qua sông Lô với độ dài hơn 220 m hoàn thành ngay trong ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ đội Công binh thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao qua sông Lô ẢNH: LỮ ĐOÀN 249

"Tôi rất xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được cơ quan, đơn vị giải quyết nghỉ tết, đang chuẩn bị đón xuân cùng gia đình, người thân, song khi có lệnh là nhanh chóng có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ", đại tướng Phan Văn Giang viết.

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi chỉ với thời gian rất ngắn (từ 5 giờ - 21 giờ) đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại, đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nói riêng đối với nhân dân các địa phương; thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất và giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng.

"Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ nhân dân đi lại bảo đảm thông suốt, thuận tiện và an toàn tuyệt đối, góp phần ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn", đại tướng Phan Văn Giang viết.

Trước đó, nhân dịp đón xuân Bính Ngọ, đại tướng Phan Văn Giang đã gửi thư tới toàn thể các lực lượng trong toàn quân trên cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững" và mục tiêu "quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại".

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.