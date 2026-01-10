Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu phía nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước.



Đồng thời, buổi gặp mặt khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa"; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ Hồ, truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi gặp mặt các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam ẢNH: XUÂN KHU

Đây cũng là dịp để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: XUÂN KHU

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón và gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón chào năm mới 2026 và chuẩn bị đón tết cổ truyền Bính Ngọ.

Nhân dịp này, đại tướng Phan Văn Giang đã thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hơn 300 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam tham dự buổi gặp mặt ẢNH: NGỌC XUÂN

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân, đại tướng Phan Văn Giang trân trọng đề nghị các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đã dành gần trọn cuộc đời mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của đất nước, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các cán bộ tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên, to lớn, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.