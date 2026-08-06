Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Đình Huy
Đình Huy
Ngày 6.8, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón ông Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, sang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11.2024. Ông tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Mohamed Khaled bin Nordin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

Thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tham vấn, đối thoại; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đồng thời, mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trân trọng mời Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, ông Mohamed Khaled bin Nordin khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần gắn kết, bền chặt, hữu nghị, tin cậy trong quan hệ hợp tác hai nước nói chung và giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Ông Mohamed Khaled bin Nordin mong muốn, trên cơ sở chuyến thăm lần này hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng hiệu quả, thực chất, vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Việt Nam đề nghị Mỹ hỗ trợ giám định ADN hài cốt chiến tranh

Việt Nam đề nghị Mỹ hỗ trợ giám định ADN hài cốt chiến tranh

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh.

Khám phá thêm chủ đề

Đại Tướng Phan Văn Giang ông Mohamed Khaled bin Nordin Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Bộ Quốc phòng Việt Nam - Malaysia

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận