Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11.2024. Ông tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Mohamed Khaled bin Nordin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tham vấn, đối thoại; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm ẢNH: ĐÌNH HUY

Đồng thời, mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trân trọng mời Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, ông Mohamed Khaled bin Nordin khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần gắn kết, bền chặt, hữu nghị, tin cậy trong quan hệ hợp tác hai nước nói chung và giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Ông Mohamed Khaled bin Nordin mong muốn, trên cơ sở chuyến thăm lần này hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng hiệu quả, thực chất, vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.