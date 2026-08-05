Việt Nam đề nghị Mỹ hỗ trợ giám định ADN hài cốt chiến tranh

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 5.8, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đô đốc Samuel Paparo ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại cuộc hội kiến, đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Ông mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chiến tranh Mỹ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, hoàn thành trước năm 2031.

Cạnh đó, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA). Đồng thời, đề nghị Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng cho biết, Việt Nam hoan nghênh Mỹ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam; khẳng định Mỹ tôn trọng chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

Về khắc phục hậu quả chiến tranh, đô đốc Samuel Paparo khẳng định, Mỹ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom mìn, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.