Đại tướng Phan Văn Giang mời Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam

Theo Bộ Quốc phòng, tại cuộc gặp song phương Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về: trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ẢNH: BQP

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ; khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ với Mỹ để góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm bảo đảm nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Pete Hegseth, lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ và các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương Việt Nam - Singapore trên tất cả lĩnh vực; mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing ẢNH: BQP

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing nhất trí cho rằng, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore được triển khai hiệu quả, thực chất; tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tập trung vào các nội dung: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quân, binh chủng, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương...

Trong cuộc gặp song phương với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc Richard Marles, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Úc đã đạt được những kết quả thiết thực, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của mỗi bên và tình hình thực tế, góp phần nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý Guido Crosetto, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ giữa hai nước không ngừng được vun đắp và ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện.

Đánh giá tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; nghiên cứu mở rộng hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, quân y, văn hóa - thể thao quân sự, hợp tác quân, binh chủng.

Tiếp các thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth và Pete Ricketts, đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quốc hội Mỹ, trong đó có cá nhân các thượng nghị sĩ, đối với tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp các thượng nghị sĩ Mỹ ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa các bang của Mỹ với các địa phương Việt Nam, hỗ trợ mở rộng kết nối doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam, các thượng nghị sĩ nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, trong đó có vai trò kết nối quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước. Các thượng nghị sĩ cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đối với sự phát triển của Mỹ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng trao đổi, phối hợp với Mỹ trên các vấn đề cùng quan tâm phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của mỗi nước.

Các thượng nghị sĩ Mỹ đánh giá cao những đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam; cho rằng Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Kết thúc buổi tiếp, đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các thượng nghị sĩ tiếp tục là những người bạn, những cầu nối tích cực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ và sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.