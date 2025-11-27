Đại tướng Phan Văn Giang: Nghiên cứu sản xuất các loại vũ khí hiện đại

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo với nhiều thành công đột phá.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, đột phá khoa học, công nghệ, sắp xếp lại các doanh nghiệp, đầu tư nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng...

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, chế thử vũ khí mới, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao; huy động các nguồn lực, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong tất cả các chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật do Việt Nam sản xuất.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã báo cáo về công tác đóng tàu quân sự và các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật.

Các đại biểu thống nhất nhận định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển. Tập trung nguồn lực mua sắm, đóng mới tàu chiến đấu, tàu tuần tra, tàu bổ trợ cho các lực lượng để bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Hiện nay, công nghiệp đóng tàu đã có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội.