Đại tướng Phan Văn Giang: Quy hoạch chức năng Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình

Theo Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chủ động, khắc phục khó khăn triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 5.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị ẢNH: BQP

Trong thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Cạnh đó, làm tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự, quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị nội dung hội nghị quân chính toàn quân; tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo, điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu toàn quân tổ chức chặt chẽ lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1 năm 2026; tập huấn điều lệnh mới toàn quân; kiểm tra công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục trong quân đội; tiếp nhận và quy hoạch phân khu chức năng Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình. Thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; xây dựng, hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, chi bộ, ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hồi giữa tháng 5 ẢNH: THANH NIÊN

Đặc biệt, với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải quyết tâm, bằng mọi cách thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.2026.

Việc kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường; duy trì lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải đội Dân quân thường trực trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm; đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; kịp thời điều động trên 7.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, 355 lượt phương tiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên các địa bàn. Triển khai nghiêm túc công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; dân quân tự vệ và dự bị động viên; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị chặt chẽ, đúng quy định. Công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Tổ chức các đoàn đi thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam bảo đảm chặt chẽ, an toàn.