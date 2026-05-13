Đại tướng Phan Văn Giang: Sớm đảm bảo đủ quân số tại Ban CHQS cấp xã

Đình Huy
13/05/2026 21:34 GMT+7

Ngày 13.5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ thực trạng về hoạt động của Ban Chỉ huy PTKV. Trong đó, đánh giá những kết quả đạt được từ khi vào hoạt động chính thức đến khi thực hiện đưa lực lượng chính quy về biên chế tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, phường.

Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế lãnh đạo, quy chế phối hợp giữa các lực lượng, hoạt động nhiệm vụ thường xuyên cũng như các điểm hạn chế trong công tác xây dựng, quy hoạch khu vực phòng thủ, huy động tiềm lực bảo đảm cho công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Một số ý kiến phân tích, nêu lên những khó khăn, hạn chế trong xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ; các khó khăn của Ban Chỉ huy PTKV trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử trí các tình huống về an ninh phi truyền thống, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương…

Kết luận hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện báo cáo trình Thường vụ Quân ủy T.Ư việc tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV thành Trung đoàn bộ binh thuộc Bộ CHQS tỉnh, thành phố.

Ông yêu cầu Bộ Tổng tham mưu tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lại phương án, theo hướng bảo đảm tiếp tục giảm đầu mối đơn vị và quân số, bổ sung cho lực lượng Ban CHQS xã đang thiếu so với biên chế.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nghiên cứu phương án, triển khai các biện pháp để sớm bảo đảm đủ quân số tại Ban CHQS cấp xã theo biên chế, giúp các đơn vị hoạt động ổn định, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Đối với nội dung xem xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, Thường vụ Quân ủy T.Ư nhất trí với đề xuất của Tổng cục Chính trị: đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Học viện Kỹ thuật quân sự; đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh đối với Học viện Quốc phòng; đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đối với Cục Cán bộ.

