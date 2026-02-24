Đại tướng Phan Văn Giang: Tiếp tục điều chỉnh tổ chức quân đội giai đoạn 2026 - 2030

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, chu đáo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BQP

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo; duy trì lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm.

Cạnh đó, toàn quân tổ chức giao, nhận quân đủ chỉ tiêu, phúc tra chất lượng chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội giai đoạn 2026 - 2030; nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường kiểm soát quân sự, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật quân sự...

Điều động hơn 1.400 chiến sĩ tham gia cứu nạn trong dịp tết

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đánh giá, dự báo tình hình thời gian tới. Đồng thời, đề xuất các giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho giao, nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị ẢNH: BQP

Hội nghị cũng tập trung đánh giá tình hình sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2026. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ hội nghị giao ban trực tuyến, chúc tết toàn quân sáng mùng 1 tết, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm.

Hệ thống thông tin liên lạc, cơ yếu được bảo đảm thông suốt, an toàn, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy toàn quân.

Trong dịp tết, toàn quân đã kịp thời điều động 1.481 cán bộ, chiến sĩ, 361 phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn 20 vụ việc tại một số địa phương; tổ chức bắc cầu phao qua sông Lô, bảo đảm giao thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác trực tết được duy trì chặt chẽ, đúng quy định; hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã ổn định, hiệu quả. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 34 tỉnh, thành phố với 298 điểm bắn, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt; tổ chức đón, tiếp các đoàn nước ngoài, nước láng giềng chúc tết chu đáo, trọng thị. Bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính dịp tết, ưu tiên các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; thực hiện tốt phòng, chống rét, dịch bệnh, an toàn thực phẩm; phát động hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...