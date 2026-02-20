Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ

Đình Huy
Đình Huy
20/02/2026 17:03 GMT+7

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, ngày 19.2 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Washington (Mỹ), đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Elbridge A.Colby, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ.

Tại đây, đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Mỹ đã tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza và khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế - thương mại; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tiếp

ẢNH: THẾ TOÀN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thời gian qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ đã phối hợp hiệu quả trong triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, giáo dục và đào tạo...

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn những hỗ trợ của Mỹ trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với ông Elbridge A.Colby

ẢNH: THẾ TOÀN

Ngoài ra, ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó có "Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh" đã ký vào tháng 10.2025; sớm hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), đồng thời, mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Elbridge A.Colby

ẢNH: THẾ TOÀN

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ A.Colby cảm ơn đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn và gửi lời chúc mừng nhân dịp tết cổ truyền của Việt Nam, mong muốn sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bộ Chiến tranh Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, giáo dục - đào tạo...

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang: Sẵn sàng ứng phó thắng lợi các hình thái chiến tranh trong điều kiện mới

Đại tướng Phan Văn Giang: Sẵn sàng ứng phó thắng lợi các hình thái chiến tranh trong điều kiện mới

Trước dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Quốc phòng đã đăng tải những phát biểu của đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội trong năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Đại Tướng Phan Văn Giang Bộ Quốc phòng Mỹ bộ chiến tranh mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận