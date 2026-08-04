Đại tướng Phan Văn Giang: Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong vào quân đội rất cao

Sáng 4.8, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quốc phòng, quân sự.

Đại biểu Nguyễn Công Long, đoàn Đồng Nai, đề xuất nghiên cứu cơ chế để những công dân không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn có thể đóng góp cho Tổ quốc.

Đại biểu Nguyễn Công Long ẢNH: MEDIA QUỐC HỘI

Ông Long dẫn số liệu mỗi năm có hơn 1 triệu thanh niên đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng chỉ một phần trong số đó được tuyển chọn nhập ngũ. Như vậy, số lượng rất lớn công dân dù đủ điều kiện vẫn không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Theo vị đại biểu, ở lần sửa đổi luật trước đây từng có phương án đề xuất hình thức đóng góp phù hợp cho những người không tham gia nghĩa vụ quân sự. Ông ủng hộ hướng này, bởi đây là cách để những công dân không có cơ hội nhập ngũ vẫn được thực hiện trách nhiệm, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho đất nước.

Theo ông Long, có ý kiến lo ngại đóng góp bằng tiền sẽ dẫn đến việc người có tiền "chạy" nghĩa vụ, không phải đi nghĩa vụ quân sự, nhưng ông cho rằng không phải vậy, đồng thời đề cập quy định của một số quốc gia về việc những người hết tuổi nhập ngũ vẫn có thể đóng góp.

Cho ý kiến nội dung trên, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết hiện nay các nhóm đối tượng như dân quân thường trực hoặc thanh niên tình nguyện tại các đoàn kinh tế - quốc phòng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi hoàn thành nhiệm vụ. "Nếu mở rộng thêm các thành phần khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu", ông nói.

Vẫn theo đại tướng, thực tế hiện nay cho thấy tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong vào quân đội rất cao, có tỉnh đạt gần 30 - 40%. Đáng chú ý là nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nếu có cơ hội ở lại phục vụ quân đội lâu dài thì càng tốt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH: MEDIA QUỐC HỘI

Nhiều ý kiến ủng hộ chính trị viên là sĩ quan chính quy

Cũng thảo luận về dự án luật, nhiều ý kiến cho rằng chức danh chính trị viên nên do sĩ quan quân đội đảm nhiệm, không nên giao cho bí thư cấp xã, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức. Theo đại biểu Bế Xuân Trường, đoàn Cao Bằng, quy định này là xu thế, bởi hiện nay vai trò của cấp xã là rất lớn, đầy đủ và chính quy hóa.

Cùng quan điểm, đại biểu Bế Thanh Tịnh, đoàn Cao Bằng, dẫn chứng tại địa bàn biên giới như tỉnh Cao Bằng, ban chỉ huy quân sự cấp xã ngoài nhiệm vụ phòng thủ quân sự còn phải gánh vác các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, quốc phòng - quân sự địa phương, bảo vệ an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia. Do vậy, quy định chính trị viên nên do sĩ quan quân đội đảm nhiệm là phù hợp.

Cho ý kiến tại tổ, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc sửa đổi các luật lần này nhằm đáp ứng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh gọn, mạnh.

Trước đây, ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có 3 công chức, nhưng đến nay biên chế sẽ gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Về chức danh chính trị viên, hiện nay do bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp kiêm nhiệm, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Về ý kiến nên giao cho sĩ quan chính quy đảm nhiệm, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói đây là nội dung do cấp có thẩm quyền quyết định.