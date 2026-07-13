Ngăn chặn trốn nghĩa vụ quân sự

Hầu hết bạn đọc Báo Thanh Niên đồng tình với đề xuất nói trên, đồng thời bày tỏ thêm nhiều ý kiến để ngăn chặn hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự vì đó là nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Hoàn toàn ủng hộ

Tại Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, Bộ Quốc phòng đề xuất sửa quy định về "trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự" là hành vi không chấp hành các quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; gọi sơ tuyển sức khỏe, gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; gọi nhập ngũ...

Bạn đọc Vân Long Đinh bày tỏ ủng hộ: "Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ, niềm vinh dự và tự hào của mỗi công dân Việt Nam. Là thanh niên đến tuổi hãy vui vẻ, tự giác, tự tin, tự hào đăng ký nghĩa vụ quân sự. Đó là sức mạnh vĩ đại đời đời sáng danh của dân tộc, đất nước Việt Nam".

Thanh niên Hà Nội tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Tương tự, bạn đọc L.Ngọc đóng góp: "Tất cả thanh niên đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự để có sự công bằng, ai cũng có quyền lợi và trách nhiệm đối với nghĩa vụ thiêng liêng cho Tổ quốc. Trong thời bình thì chia theo nhiều khoảng thời gian hoặc 1 lần, sao cho hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện trong độ tuổi nghĩa vụ". Bạn đọc L.Ngọc đề xuất: "Theo tôi, nên quy định "tất cả thanh niên trong độ tuổi đều phải tham gia nhập ngũ" giống như Hàn Quốc, chỉ ngoại lệ cho một số nhà khoa học đầu ngành, vận động viên thể thao xuất sắc giành huy chương vàng cấp châu lục trở lên".

Hình xăm không phải cái cớ để trốn nghĩa vụ quân sự

Trả lời ý kiến cử tri Ninh Bình, Bộ Quốc phòng cho biết việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm và mắc tật khúc xạ đã được quy định cụ thể tại khoản 9 điều 5 Thông tư liên tịch số 50 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Thông tư số 97 ngày 29.8.2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội các trường hợp: "trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên".

Tuy nhiên, trong thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này để cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để ngăn ngừa, bạn đọc Thành Bùi Quang đề xuất: "Phục vụ Tổ quốc là thiêng liêng và là nghĩa vụ. Đâu phải xăm hình là không phải đi mà nên phạt răn đe hoặc xóa rồi đi nghĩa vụ quân sự".

Tương tự, bạn đọc Vinh Phạm phân tích: "Đã là nghĩa vụ thì phải đi hết nếu đủ sức khỏe, kể cả có hình xăm. Cần phân loại ai có hình xăm vào cùng nhóm để cho đi huấn luyện và thực hiện nghĩa vụ quân sự riêng, vì những người có hình xăm thường có cá tính mạnh mẽ nên nếu có xung đột cứ cho lên tuyến đầu. Ai xăm hình thuộc các hình cấm thì cứ áp dụng phạt như phạt giao thông ấy. Không cấm xăm hình nhưng cần quản lý việc xăm hình".

Nhẹ nhàng hơn, bạn đọc Nhơn Lee viết: "Nên có luật bắt buộc những người xăm mình phải đi thanh niên xung phong xây dựng những công trình công cộng giúp đất nước phát triển. Tránh trường hợp lợi dụng xăm mình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự". Ý kiến này nhận được nhiều bình luận đồng tình. Trong đó, bạn đọc Giang Châu góp ý: "Tôi đề nghị những người có hình xăm, chữ xăm không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ thì đi lao động công ích. Thời gian tương ứng hoặc nộp một khoản tiền vào ngân sách". Bạn đọc Ba Phi thì nêu rõ: "Nếu người có hình xăm trên mình, nhạy cảm thì cho phục vụ công tác hậu cần như nấu bếp, trồng trọt chăn nuôi, không cho hành quân, gác cổng".