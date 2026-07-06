Đề xuất sửa luật Nghĩa vụ quân sự

Ngày 6.7, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo. Một trong số các luật được đề xuất sửa đổi là luật Nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi 9 luật về quân sự, quốc phòng, trong đó có luật Nghĩa vụ quân sự ẢNH: T.N

Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đề xuất sửa quy định về "trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự" là hành vi không chấp hành các quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; gọi nhập ngũ; gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, sửa quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Cơ quan soạn thảo cho hay, những thay đổi trên nhằm phù hợp với việc tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và giải quyết một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Vẫn tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đề xuất UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và việc tổ chức lễ giao nhận quân do bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (thay vì ban chỉ huy phòng thủ khu vực như hiện nay) thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tương ứng với sự thay đổi nêu trên, chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh đã giao quân.

Thời gian xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ và bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi giao quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ.

UBND cấp tỉnh, cấp xã, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

Một nội dung khác được đề xuất sửa đổi, đó là công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.

Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự,sơ tuyến, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.