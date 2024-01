Đại úy công an giải cứu cô gái bị hiếp dâm trong đêm

Ngày 26.1, thông tin từ Công an H.Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa biểu dương đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội Tham mưu Công an H.Nam Đàn) vì đã có hành động dũng cảm giải cứu một cô gái bị hiếp dâm và bắt được nghi phạm gây án. Cơ quan này cũng đã báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để có hình thức khen thưởng đại úy Hà.

Người thân của cô gái được giải cứu mang thư đến cơ quan công an cảm ơn đại úy Nguyễn Sơn Hà C.T.V

Trước đó, khuya 5.1, đại úy Nguyễn Sơn Hà chở vợ đi khám bệnh. Khi đến đường Nguyễn Sỹ Sách (thuộc xã Hưng Hòa, TP.Vinh), anh Hà phát hiện 2 xe máy ngã bên đường.

Nghi ngờ có việc chẳng lành, anh Hà dừng xe, quan sát và nghe loáng thoáng có tiếng kêu cứu nhưng do trời tối, không gian rộng nên không xác định được vị trí. Sau khi dùng đèn xe quét khu vực xung quanh, anh Hà phát hiện ở khu vực nghĩa trang gần đó có người.

Lại gần, đại úy Hà thấy một người đàn ông đang đè lên một phụ nữ. Khi đó người đàn ông một tay đè vào cổ người phụ nữ, và cố thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy có người đến gần, người đàn ông này vùng dậy, vừa kéo quần vừa chạy lại phía chiếc xe máy bị ngã nhằm bỏ trốn, trong khi người phụ nữ kêu cứu bị hiếp dâm.

Khi người đàn ông nhảy được lên xe, đại úy Hà đuổi kịp. Bị anh Hà khống chế, người này vùng vẫy và nhảy xuống hồ. Được người đi đường hỗ trợ, đại úy Hà bắt giữ được người đàn ông này và bàn giao cho Công an xã Hưng Hòa.

Nguyễn Đình Đông, nghi phạm khống chế và giở trò đồi bại với cô gái C.A

Sau khi được giải cứu, cô gái 24 tuổi (ngụ TP.Vinh) này cho biết đang trên đường đi làm về thì bị người đàn ông tông ngã xe máy rồi khống chế, kéo vào khu nghĩa trang giở trò đồi bại. Cô gái chống cự quyết liệt liền bị người đàn ông đánh tới tấp vào mặt, bóp cổ dọa giết. Sau khi cô gái được giải cứu, gia đình cô đã viết thư cảm ơn đại úy Hà.

Thông tin từ Công an TP.Vinh cho biết nghi phạm bị bắt là Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, ngụ H.Thanh Chương, Nghệ An), vừa cai nghiện ma túy về.

Nghi phạm này bị Công an TP.Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm.