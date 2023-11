Đắk Lắk: Bắt 2 nghi phạm trong vụ đánh người dẫn đến tử vong

Ngày 5.11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Điệp (39 tuổi, trú P.Đạt Hiếu, TX.Buôn Hồ) và Hồ Thanh Nghị (38 tuổi, trú xã Pơng Drang, H.Krông Búk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, do nhà ở của Lê Quang Huy (35 tuổi, trú TT.Krông Năng, H.Krông Năng, Đắk Lắk) thường xuyên bị một người ném đá và chất bẩn vào nên tối 9.8.2022, Huy gọi điện thoại nhờ Điệp rình bắt người này để giao cơ quan công an xử lý. Nghe vậy, Điệp đồng ý, sau đó cầm theo cây gậy bằng kim loại rồi rủ Nghị cùng đi theo đến nhà Huy.

Bị can Điệp tại cơ quan công an CACC

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, phát hiện Nguyễn Minh C. (37 tuổi, trú cùng TT.Krông Năng) có hành vi phá camera an ninh trước nhà Huy nên Điệp và Nghị truy đuổi. Khi áp sát, Điệp dùng gậy kim loại đánh vào đầu C. làm nạn nhân gục xuống đất, rồi khống chế C. đưa đi trình báo công an.

Trong khi làm việc, thấy C. bị chảy máu ở tai và nôn ói nên Công an TT.Krông Năng đã đưa C. đến bệnh viện trong tình trạng bị chết não, thương tật 99%. Sau đó, C. sống đời sống thực vật 6 tháng, đến ngày 7.2.2023 thì tử vong.