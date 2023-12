Đắk Lắk: Bắt ông Trần Minh Lợi về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 1.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi (55 tuổi, trú xã Ea Bhôk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng của ông Lợi tại xã Ea Bhôk, H.Cư Kuin. Đây là lần thứ hai, ông Lợi bị cơ quan công an bắt giam.

Trước đó, tháng 3.2016, ông Trần Minh Lợi bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt để điều tra về hành vi đưa hối hộ. Tháng 3.2017, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Lợi 4 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Đến tháng 7.2018, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với ông Lợi.

Theo hồ sơ, vào tháng 1.2016, Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) bắt được nhóm nghi can đánh bạc trên địa bàn. Người nhà các nghi can nhờ ông Lợi giúp đỡ, được ông Lợi hướng dẫn ghi âm, ghi hình khi đưa tiền cho một cán bộ công an để lo lót việc tại ngoại. Sau đó, ông Lợi cùng một số nghi can bị bắt về hành vi đưa hối lộ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định ông Lợi có hành vi đưa hối lộ cho một cán bộ ngân hàng để vay tiền.

Sau khi thụ án tù, ông Lợi về nhà, làm công việc "hỗ trợ pháp lý" cho người dân. Ông Lợi từng được dư luận biết đến trước đây khi lập trang Facebook cá nhân "diệt giặc nội xâm", đăng tải những thông tin được cho liên quan các vụ tiêu cực, tham nhũng ở Đắk Lắk.