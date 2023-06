Đắk Lắk: Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều 19.6, Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức họp báo, cung cấp một số thông tin về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27-30.6; toàn tỉnh có 33 điểm thi chính thức, 900 phòng thi, hơn 21.000 thí sinh dự thi. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã bố trí 39 điểm thi, 66 phòng thi dự phòng và 48 phòng chờ.

Kỳ thi lần này tại Đắk Lắk có sự tham gia của gần 3.000 cán bộ (chưa kể lực lượng thanh tra thi) ở các lĩnh vực như: coi thi, giám sát, an ninh, y tế…

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, thông tin các nội dung liên quan tại buổi họp báo HOÀNG BÌNH

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, ngành giáo dục tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như ban hành các văn bản chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh dự thi, tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi… nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 trên địa bàn diễn ra an toàn, trung thực, khách quan, công bằng.

Nói về việc đảm bảo an ninh trật tự trong kỳ thi năm nay, ông Khoa cho biết Sở GD-ĐT đã làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk để có các biện pháp đảm bảo an ninh tuyệt đối. Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng có nhiều văn bản chỉ đạo các trường tăng cường công tác tuyên truyền, tạo tâm lý ổn định cho học sinh tham gia kỳ thi sau vụ việc một nhóm người tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, H.Cư Kuin ngày 11.6 khiến một số cán bộ, công an hy sinh và người dân tử vong.

Ông Khoa nhấn mạnh: "Lực lượng công an đã có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự. Sở GD-ĐT cũng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi trong năm nay. Học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ được bố trí chỗ ăn ở, đưa đón…".

Bên cạnh đó, ông Khoa cho biết lãnh đạo Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trưởng, phó điểm thi cập nhật tình hình, báo cáo kết quả về sở sau từng buổi thi nhằm có thông tin chính thống, cung cấp kịp thời cho các cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, sau sự cố ngày 11.6, đến nay tình hình đã ổn định. Dù vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk lường trước việc các em học sinh có thể bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc nên đã chủ động tham mưu, phối hợp cùng các trường và công an các cấp trên địa bàn để triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, ổn định tâm lý cho học sinh dự thi và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại các điểm thi.