Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh giờ làm việc hành chính từ ngày 1.5

Ngày 24.4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có tờ trình đề xuất về việc điều chỉnh giờ làm việc đối với các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất thay đổi thời gian làm việc đối với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã, lùi giờ làm việc thêm 30 phút.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 1.5

Cụ thể, khung giờ làm việc mới được đề xuất thực hiện thống nhất như sau: buổi sáng từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 - 17 giờ 30.

So với khung giờ hiện hành (sáng từ 7 giờ 00, chiều đến 17 giờ 00), giờ bắt đầu làm việc buổi sáng và giờ kết thúc buổi chiều đều lùi lại 30 phút. Nếu tờ trình được thống nhất, quy định này dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.5.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua theo dõi thực tế, khung giờ làm việc cũ bộc lộ nhiều hạn chế. Tần suất người dân và doanh nghiệp đến giao dịch hành chính trong khung giờ từ 7 giờ 00 - 7 giờ 30 hàng ngày là rất thấp. Các giao dịch chủ yếu tập trung cao điểm từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30 và từ 14 giờ 00 - 16 giờ 30.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giờ làm việc nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương (vốn thường bắt đầu làm việc từ 8 giờ 00).

Ngoài ra, khung giờ từ 7 giờ 30 cũng được đánh giá là phù hợp hơn với đặc điểm khí hậu, thời tiết quanh năm của tỉnh Đắk Lắk, giúp tăng hiệu suất lao động của cán bộ, công chức.

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo và các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, Sở Y tế căn cứ vào các quy định của cơ quan Trung ương và đặc thù thực tiễn để hướng dẫn thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Riêng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động quyết định thời gian làm việc để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện đã có hơn 50% tỉnh, thành phố trên cả nước áp dụng khung giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30.