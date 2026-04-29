Đắk Lắk điều chỉnh giờ làm việc hành chính từ ngày 1.5

Ngày 29.4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản thông báo điều chỉnh giờ làm việc hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, thực hiện từ ngày 1.5.2026.

Theo đó, đối với các cơ quan của Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh thực hiện thống nhất khung giờ làm việc: buổi sáng từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút.

Đắk Lắk thông báo điều chỉnh giờ làm việc hành chính thực hiện kể từ ngày 1.5 ẢNH: HỮU TÚ

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập: Sở GD-ĐT, Sở Y tế và cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy định về thời gian làm việc nêu trên và các quy định của cơ quan Trung ương, hướng dẫn thời gian làm việc đối với các cơ sở giáo dục, y tế thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật.

Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chủ động quyết định thời gian làm việc và theo quy định của ngành dọc cấp trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã trình đề xuất điều chỉnh giờ làm việc trên địa bàn. Theo đó, tỉnh đề xuất lùi giờ làm việc thêm 30 phút đối với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi thực tế, khung giờ làm việc cũ bộc lộ nhiều hạn chế. Tần suất người dân và doanh nghiệp đến giao dịch hành chính trong khung giờ từ 7 giờ 00 - 7 giờ 30 hàng ngày là rất thấp. Các giao dịch chủ yếu tập trung cao điểm từ 8 giờ - 11 giờ 30 phút và từ 14 giờ - 16 giờ 30 phút.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giờ làm việc nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương (vốn thường bắt đầu làm việc từ 8 giờ).

Ngoài ra, khung giờ từ 7 giờ 30 phút cũng được đánh giá là phù hợp hơn với đặc điểm khí hậu, thời tiết quanh năm của tỉnh Đắk Lắk, giúp tăng hiệu suất lao động của cán bộ, công chức.