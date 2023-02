Đắk Lắk: Đột nhập bệnh viện trộm cắp tài sản

Ngày 27.2, Công an P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đã tiến hành bàn giao Nguyễn Công Sơn (33 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng, địa bàn và áp dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, Công an P.Tân An đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Công Sơn do liên quan các vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn.

Nghi phạm Sơn được dẫn giải đến hiện trường vụ trộm cắp CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, vào sáng 22.2, tại Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (số 298 Hà Huy Tập, P.Tân An) xảy ra vụ việc kẻ gian lợi dụng thời điểm BV họp giao ban, hội chẩn, thăm khám bệnh nhân, đã lẻn vào phòng nghỉ của nhân viên y tế lấy 2 điện thoại di động hiệu LG và Samsung của 2 bác sĩ. Bệnh viện liền trình báo đến Công an P.Tân An. Qua công tác xác minh, truy xét, 3 giờ đồng hồ sau, Công an P.Tân An đã làm rõ và bắt giữ Sơn, nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Sau đó, Công an P.Tân An cũng làm rõ vào ngày 16.1, Nguyễn Công Sơn lẻn vào Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk (ở TDP6, P.Tân An), lợi dụng lúc đông người đến khám bệnh, thiếu quan sát để trộm cắp 2 điện thoại di động hiệu iPhone của người dân.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Công Sơn từng có 3 tiền án (1 tiền án giết người, 2 tiền án trộm cắp tài sản); do không có việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn.