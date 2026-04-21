Đắk Lắk: Khai trừ Đảng 3 đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ngày 21.4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên do có những vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật với 3 đảng viên vi phạm gồm: ông Phạm Đình Tường, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 10 Tân Thành (phường Buôn Ma Thuột), nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, thuộc Đảng bộ huyện Cư M'gar (cũ), nguyên Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Ông Trần Minh Thắng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 11 (phường Tân Lập), nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Lê Minh Khai, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tây Hòa, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa (Phú Yên cũ).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, 3 đảng viên này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.