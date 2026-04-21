Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Khai trừ Đảng 3 đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng

Hữu Tú
Hữu Tú
21/04/2026 10:43 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Ngày 21.4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên do có những vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật với 3 đảng viên vi phạm gồm: ông Phạm Đình Tường, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 10 Tân Thành (phường Buôn Ma Thuột), nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, thuộc Đảng bộ huyện Cư M'gar (cũ), nguyên Giám đốc Lâm trường Buôn Ja Wầm, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Ông Trần Minh Thắng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 11 (phường Tân Lập), nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Lê Minh Khai, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tây Hòa, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa (Phú Yên cũ).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, 3 đảng viên này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận