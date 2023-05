Đắk Lắk: Làm rõ thông tin 'nhà báo bị dọa giết cả nhà'

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho rằng vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết nên không cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, Tổng biên tập Báo Tiền Phong gửi công văn đến Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Đắk Lắk, Sở TT-TT tinh Đắk Lắk cùng một số đơn vị liên quan, đề nghị bảo vệ phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên địa bàn.

Theo công văn của Báo Tiền Phong, trong quá trình nhập vai điều tra về tình hình mua bán, khai thác đất nông nghiệp trái phép để thi công một số tuyến đường tại Đắk Lắk, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (phụ trách Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Tây nguyên, đóng tại Đắk Lắk) đã bị một số người gọi điện, đe dọa giết cả nhà.

Khu vực khai thác đất tại xã Ea Ktur mà ông Tuấn ghi nhận NHÂN VẬT CUNG CẤP

Do đó, Ban biên tập Báo Tiền Phong đề nghị các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những người có hành vi đe dọa, bảo vệ nhà báo tác nghiệp và đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tuấn cho biết trong vai người mua đất, ông đã thâm nhập, ghi nhận thực tế, thu thập chứng cứ về nghi vấn xảy ra khai thác đất lậu tại xã Ea Ktur, H.Cư Kuin. Trong quá trình nhập vai, ông có để lại số điện thoại cho một số người dân để liên lạc.

Ngày 18.5 vừa qua, ông Tuấn liên hệ làm việc với UBND xã Ea Ktur để có nguồn thông tin chính thức từ chính quyền.

Tối cùng ngày, có 2 người đàn ông nhưng cùng sử dụng số điện thoại 0915.840.xxx thay nhau gọi đến số máy của ông Tuấn đe dọa, uy hiếp tính mạng, tinh thần ông Tuấn và gia đình, thậm chí đe dọa "giết cả nhà".

Theo ông Tuấn, sau khi bị đe dọa, ông đã báo cáo Ban biên tập Báo Tiền Phong để có biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân, gia đình; đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đe dọa.