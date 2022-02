Đắk Lắk: 'Ma men' cướp tài sản để có tiền uống mỗi ngày 1 - 2 lít rượu

Ngày 11.2, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa tạm giữ Y Win Êban (21 tuổi, trú xã Ea Đrơng, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Y Win nghiện rượu hơn 2 năm nay, mỗi ngày phải uống từ 1 - 2 lít rượu mới thỏa cơn nghiện. Thời gian gần đây, do không có tiền mua rượu uống, Y Win nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Để thực hiện, ban đêm, Y Win điều khiển xe máy đến địa bàn xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, tìm người đi đường có đeo giỏ xách sơ hở thì bám theo để cướp giật.





Mới đây, Y Win liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của người đi đường; trong đó thực hiện trót lọt 2 vụ, lấy 1 điện thoại di động và 1 túi xách bên trong có 500.000 đồng. 2 vụ còn lại do cướp giật hụt nên Y Win không lấy được tài sản.

Nhận tin báo của các nạn nhân, qua xác minh, ngày 10.2, Công an xã Hòa Thuận cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phối hợp bắt giữ được Y Win và tiếp tục điều tra các vụ cướp tài sản do 'ma men' này gây ra.