Đắk Lắk: Ngăn chặn nhiều vụ học sinh mua hóa chất về chế pháo nổ

Ngày 26.12, tin từ Công an xã Ea Uy (H.Krông Pắk, Đắk Lắk), đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc 6 em học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ để bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Theo thông tin ban đầu, 6 học sinh này đang học từ lớp 5 đến lớp 7 của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ea Uy. Trước đó, các em đã lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nổ rồi góp tiền đặt mua hóa chất trên các sàn thương mại điện tử.

Công an làm việc với các học sinh xã Ea Uy tự chế pháo nổ C.T.V

Sau khi mua hóa chất về, các em vào mạng xã hội xem hướng dẫn, cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo. Việc tự làm pháo của các em nhằm để đốt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới và bán lại cho các bạn học cùng trường với giá từ 5.000 - 30.000 đồng, tùy kích thước mỗi viên pháo.

Sự việc được Công an xã Ea Uy phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Khám xét nơi ở của 6 học sinh, công an thu giữ 3,5 kg hóa chất và 56 viên pháo tự chế cao từ 5 - 20cm.

Hóa chất được các học sinh đặt mua về chế pháo bị công an thu giữ C.T.V

Trước đó, Công an H.Krông Ana (Đắk Lắk) cũng đã ngăn chặn, xử lý vụ việc một học sinh chế tạo, mua bán, tàng trữ pháo nổ. Cụ thể, ngày 20.12, Công an H.Krông Ana phát hiện N.H.G. (14 tuổi, trú xã Ea Na, H.Krông Ana) đặt mua các tiền chất về trộn theo tỷ lệ tự tìm hiểu trên mạng để chế tạo thuốc pháo. Công an đã thu giữ 1,1 kg tiền chất pháo nổ và một số dụng cụ để sản xuất pháo tại nhà của cháu G.

Qua xác minh vụ việc, vào đầu tháng 11.2023, cháu G. lên mạng đặt mua hóa chất với giá hơn 700.000 đồng rồi mày mò chế tạo thành thuốc nổ, sau đó phân nhỏ bỏ vào từng bao lì xì, bán cho 8 học sinh khác với giá 50.000 đồng/gói.

Công an H.Krông Ana đã mời 8 học sinh cùng đại diện gia đình lên làm việc, tịch thu nhiều tang vật liên quan vụ tự chế pháo nổ.