Tây Ninh: Bắt nghi can lừa đảo bán 'xe xịn giá rẻ' trên mạng xã hội

Ngày 20.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bàn giao Trần Thanh Vĩ (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) cho Công an H.Gò Dầu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.



Nghi can Trần Thanh Vĩ tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Trước đó, PA05 Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải thông tin bán xe máy nhập khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) giá rẻ, thấp hơn giá thực từ 20 - 40% và kèm theo thông tin số điện thoại để người có nhu cầu mua xe liên lạc.

Khi có nhu cầu, người mua phải chuyển khoản tiền đặt cọc 20% giá trị xe và phần còn lại sẽ trả khi nhận xe. Gần đến ngày nhận xe, chủ tài khoản cho người mua biết là xe đã về đến địa điểm theo yêu cầu, kèm theo hình ảnh, video, hóa đơn bán xe... và yêu cầu người mua thanh toán hết số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, chủ tài khoản đã ngắt mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.

Qua điều tra, đã có 3 trường hợp trên địa bàn Tây Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 18.12, PA05 Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Công an H.Gò Dầu và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp Trần Thanh Vĩ tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Nhiều người sập bẫy với "xe xịn giá rẻ"

Tại Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh), Vĩ khai nhận vào đầu năm 2020, lên mạng xã hội Facebook và YouTube tìm hiểu hình thức mua bán xe máy nhập khẩu giá rẻ. Sau đó, Vĩ lên mạng internet tải hình ảnh các loại xe máy đang đóng thùng hoặc xếp trong kho. Sau đó, Vĩ tạo nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook với nhiều tên khác nhau, đăng tải hình ảnh các loại xe máy như SH 150i; Raider, Wave Thái; Vario 150... rao bán với giá rẻ từ 5 - 25 triệu đồng (bao giấy tờ) và cung cấp số điện thoại để người mua liên lạc.

Khi có người điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng Messenger hỏi mua xe, thì Vĩ yêu cầu người mua phải chuyển khoản đặt cọc từ 10 - 20% (2 - 30 triệu đồng) giá trị xe.

Để tạo niềm tin, Vĩ yêu cầu khách hàng chụp ảnh căn cước công dân gửi qua Zalo hoặc Messenger để làm giấy tờ xe và biển số xe nhưng thật chất Vĩ làm giả rồi gửi cho người mua để tạo sự tin tưởng nhằm chiếm đoạt hết số tiền còn lại. Sau khi nhận được tiền, Vĩ chặn liên lạc với người mua.

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2020 đến ngày bị bắt, Vĩ đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Vụ lừa đảo bán "xe xịn giá rẻ" trên mạng xã hội đang được Công an H.Gò Dầu điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.