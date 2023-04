Đắk Lắk: Phá đường dây mua bán và ép hàng chục cô gái phục vụ quán karaoke

Ngày 10.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái từ các tỉnh về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu. Công an cũng tạm giữ nhiều nghi can liên quan để làm rõ các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một tụ điểm chuyên chăn dắt các cô gái đến các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Lực lượng công an đã bắt giữ nhóm nghi can gồm: Hà Văn Minh (19 tuổi, trú Gia Lai), Nguyễn Văn Lâm (34 tuổi), Võ Trường Công (25 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, trú Đắk Nông). Trong đó, Hoa được xác định là nghi can cầm đầu đường dây.

Hoa và các nghi phạm liên quan trong đường dây mua bán người CÔNG AN CUNG CẤP

Từ lời khai của Hoa và các nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Liêm (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ảnh (23 tuổi, cùng trú Phú Yên).

Tại cơ quan công an, bước đầu Liêm khai nhận đã bán 3 cô gái cho Hoa. Còn Hoa khai nhận, sau khi mua các cô gái thì yêu cầu họ viết giấy nợ và hàng ngày đi làm về phải chia 50% số tiền nhận được cho Hoa.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được có 18 cô gái bị Hoa chăn dắt. Các cô gái này đến từ nhiều tỉnh, thành như: Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, Hoa đã mua các cô gái từ 17 đến 25 triệu đồng. Sau đó, Hoa đưa các cô gái vào một nhà trọ để quản lý, thu giữ giấy tờ tùy thân và yêu cầu viết giấy nợ cho Hoa với số tiền tương ứng đã mua. Sau đó, Hoa ép các cô gái đi phục vụ quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra để xứ lý vụ việc.