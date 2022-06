Đắk Lắk: Thực nghiệm điều tra vụ dùng gạch tấn công, hiếp dâm cụ bà 68 tuổi

Nghi phạm trong vụ án dùng gạch tấn công, hiếp dâm cụ bà 68 tuổi là Y Tơng Kđơk (32 tuổi, trú P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 12.5, một nữ công nhân vệ sinh quét rác phát hiện một cụ bà không mặc quần áo, nằm bất động, đầu chảy nhiều máu tại khu vực hẻm 229 đường Lê Duẩn, P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột.

Nữ công nhân liền hô hoán người dân xung quanh đưa cụ bà đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đ.T.T. (68 tuổi, trú P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm. Đến trưa cùng ngày, công an bắt được nghi phạm gây án là Y Tơng Kđơk đang lẩn trốn tại Công viên tượng đài liệt sĩ trên đường Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột).

Tại cơ quan công an, Y Tơng khai nhận khuya 11.5, sau khi uống rượu tại phòng trọ của bạn, nghi phạm này lang thang trên đường Lê Duẩn, phát hiện bà T. đi nhặt ve chai một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.





Y Tơng liền nhặt một viên gạch bên đường, đi theo bà T., dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường, rồi kéo nạn nhân vào hẻm 229 đường Lê Duẩn thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Y Tơng rời khỏi hiện trường, đi bộ về lại phòng trọ của bạn lấy túi quần áo gửi trước đó, rồi đến trốn tại Công viên tượng đài liệt sĩ trên đường Lê Duẩn đến khi bị bắt.

Ngày 13.5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, tạm giữ nghi phạm Y Tơng Kđơk để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm. Hiện nạn nhân trong vụ án trên vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo cơ quan công an, Y Tơng Kđơk từng có 2 tiền án về tội hiếp dâm và cướp tài sản; ra tù ngày 24.11.2021.