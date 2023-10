Đắk Lắk trị nạn cà phê bột '70% đậu nành, 10% bắp'

Theo đó, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, môi trường kinh doanh nói chung và ngành cà phê của tỉnh nói riêng.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khám xét một cơ sở sản xuất cà phê giả VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, trong 7 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện, thụ lý 6 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê bột. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, điều tra 6 vụ án với 7 bị can về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tòa án đã đưa ra xét xử 2 vụ, 3 bị cáo. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được phát hiện, thu giữ hơn 3,5 tỉ đồng.

Nhiều vụ sản xuất cà phê bột giả điển hình, như vụ xảy ra tại xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Tại đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Lozio coffee và Việt Hoàng coffee do Doãn Thị Minh Huệ (46 tuổi) là chủ hộ kinh doanh sản xuất. Các sản phẩm này trên bao bì đều công bố có hàm lượng caffeine đạt tối thiểu 1%, thành phần sản phẩm gồm các loại cà phê như arabica, robusta, moka, catimor… Tuy nhiên, qua giám định xác định hàm lượng caffeine có trong các sản phẩm cà phê này chỉ đạt từ 0,08% đến 0,23% (thấp hơn 70% so với công bố và TCVN), theo quy định pháp luật thì đây là hàng giả.

Trong tháng 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe biển số Quảng Ngãi chở hơn 600 kg cà phê bột không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp lên bán trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng chuyên chở khai nhận số cà phê bột trên sản xuất tại chi nhánh Công ty TNHH Tân Vĩnh Kỳ (H.Bình Chánh, TP.HCM), sau đó vận chuyển đi bán tại các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định.

Khám xét tại cơ sở sản xuất, cơ quan điều tra đã phát hiện có 12.830 gói cà phê bột với nhiều nhãn hiệu, trên bao bì ghi thành phần sản phẩm nhiều loại cà phê, hàm lượng cafeine từ 1% đến 2%. Tuy nhiên, thực tế hàm lượng caffeine trong sản phẩm chỉ từ 0,0021% đến 0,11%, thấp hơn 70% so với hàm lượng cafeine đăng ký công bố chất lượng trên nhãn bao bì. Các nghi phạm khai nhận các sản phẩm cà phê bột này được sản xuất theo công thức tỷ lệ sử dụng 70% đậu nành, 10% là bắp và 20% là cà phê; có loại không có thành phần là cà phê, thêm bơ công nghiệp, hương liệu, chất tạo màu…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm trong vụ này.