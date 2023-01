Đắk Nông: Cảnh báo phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ tết

Ngày 5.1, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) công bố tái khởi động chương trình Học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học, với các suất học bổng từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand, tổng giá trị gần 6 tỉ đồng.