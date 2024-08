Đắk Nông: Khởi tố nhóm người 'phê' ma túy ở quán karaoke Bolero

4 người bị khởi tố về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Đinh Xuân Nghĩa (21 tuổi, ở xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), , Võ Văn An (24 tuổi, ở H.Đắk R'lấp, Đắk Nông), Võ Thanh Phong (17 tuổi, ở H.Cái Bè), Trần Khánh Duy (18 tuổi, ở H.Cai Lậy, cùng Tiền Giang).

Công an bắt quả tang vụ sử dụng ma túy tại quán karake Bolero CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 ngày 30.7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ Đinh Xuân Nghĩa, Võ Thanh Phong, Võ Văn An và Trần Khánh Duy cùng 4 người khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bolero thuộc thôn 2, xã Đắk Wer (H.Đắk R'lấp, Đắk Nông). Quán karaoke này do Nghĩa làm quản lý.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại quán 4 viên thuốc lắc và một số chất bột màu trắng (qua giám định xác định là ma túy loại ketamine) cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Kiểm tra nhanh, cả 8 người bị bắt giữ đều dương tính với chất ma túy (thuốc lắc và ketamine).

Cùng với việc khởi tố 4 bị can trên, Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 người còn lại trong nhóm trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.