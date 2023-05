Đắk Nông: Ký khống giá chuyển nhượng đất cho vợ, chủ tịch thị trấn bị khởi tố

Ngày 30.5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoàng Quang Việt (41 tuổi), để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Cơ quan công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Việt.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Quang Việt là Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND TT.Kiến Đức, H.Đắk R'Lấp.

Công an tỉnh Đắk Nông làm việc với bị can Hoàng Quang Việt

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5.2022, mặc dù biết rõ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn so với giá trị thực tế khi giao dịch nhưng với vai trò là Chủ tịch UBND TT.Kiến Đức, bị can Hoàng Quang Việt đã ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ của mình đứng tên nhận chuyển nhượng, gây thiệt hại cho nhà nước trên 112 triệu đồng.



Hiện vụ nguyên Chủ tịch UBND TT.Kiến Đức ký khống giá trị chuyển nhượng đất cho vợ vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.