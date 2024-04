Dakota Fanning nhớ mãi chiếc điện thoại đầu tiên được Tom Cruise tặng quà sinh nhật

Andrew Scott (47 tuổi) hỏi Dakota Fanning: "Ai đã cho cô chiếc điện thoại di động đầu tiên?". Sau khi Fanning chia sẻ Tom Cruise - bạn diễn trong War of the Worlds năm 2005 - đã tặng cô một chiếc Motorola Razr nhân dịp sinh nhật lần thứ 11, Scott hỏi tiếp: "Cô có hào hứng lắm không?".

Dakota Fanning nay đã 30 tuổi và chụp ảnh bên Tom Cruise năm 11 tuổi PEOPLE

"Ôi Chúa ơi, tôi rất phấn khích", nữ diễn viên bày tỏ. Nhưng có thể đó không phải là món quà hữu ích nhất, vì Fanning thừa nhận rằng cô "không có ai để gọi điện hay nhắn tin vào thời điểm đó".

"Anh biết đấy, lúc đó tôi mới 11 tuổi. Nhưng tôi thích nó. Tôi yêu nó. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời", Fanning nói tiếp.

Món quà không chỉ là chiếc điện thoại nắp gập mang tính biểu tượng, nữ diễn viên phim Chạng vạng còn tiết lộ với Scott: "Tom luôn gửi cho tôi một món quà sinh nhật hằng năm kể từ lần sinh nhật đó". Cô còn lưu ý món quà gần đây nhất đã đến vào sinh nhật lần thứ 30 của cô vào đầu tháng này.

Justin Chatwin, Steven Spielberg, Dakota Fanning và Tom Cruise tại buổi ra mắt phim War of The Worlds vào tháng 6.2005 PEOPLE

"Thật chu đáo. Thực sự, thực sự tuyệt vời", cô nói về ngôi sao phim Top Gun trong khi Scott đùa: "Anh ấy chưa bao giờ tặng tôi bất cứ thứ gì cả".

Chiếc điện thoại Motorola Razr của Tom Cruise tặng không phải là món quà duy nhất Dakota Fanning nhận được từ một biểu tượng Hollywood trong những ngày cô còn là ngôi sao nhí.

Khi xuất hiện cùng Scott trong loạt bài phỏng vấn Ask Me Anything của ELLE, nữ diễn viên nói rằng "món quà tuyệt vời nhất" mà cô từng nhận được do Kurt Russell - bạn diễn trong Dreamer năm 2005 - tặng cho cô.

Kurt Russell và Dakota Fanning năm 2005 PEOPLE

"Kurt Russell đã tặng tôi một con ngựa", Fanning nói. Khi nhớ về việc hợp tác với Tom Cruise, Kurt Russell và những người nổi tiếng khác khi còn là một ngôi sao nhí, Dakota Fanning nói với tạp chí ELLE rằng cô không hề cảm thấy sợ hãi vì điều đó đã trở nên bình thường đối với cô. Nữ diễn viên xác nhận: "Bởi vì tôi lớn lên và quen với việc ở cạnh những người được coi là 'đáng sợ', nên tôi nghĩ điều đó có thể đã làm tê liệt dây thần kinh sợ hãi của tôi".