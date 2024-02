Tom Cruise và mối quan hệ thân thiết với hoàng gia Anh

Năm 1992, chàng trai trẻ Tom Cruise và vợ lúc đó là Nicole Kidman chào đón Công nương Diana tại buổi ra mắt phim Far and Away ở London vào ngày 30.7.

Bi kịch thay, 5 năm sau, Tom Cruise và Kidman đã đến dự đám tang của Công nương Diana tại Tu viện Westminster (London) cùng với Tom Hanks và nhiều người bạn nổi tiếng khác của hoàng gia.

Mặc dù họ không chụp chung trong cùng một bức ảnh nhưng tại trận chung kết bóng đá Euro 2020 giữa Ý và Anh vào tháng 7.2021, Cruise (ngồi gần Kate Moss và David Beckham) đã có cuộc trò chuyện ngắn với Hoàng tử William, Kate Middleton và Hoàng tử George cách đó vài hàng ghế.

Ngày 19.5.2021, Cruise dẫn Kate Middleton bước lên thảm đỏ cùng Hoàng tử William tại buổi ra mắt phim Top Gun: Maverick ở London.

Tom Cruise và Hoàng tử William đều đam mê hàng không. Cả hai đã trò chuyện về trải nghiệm bay của họ. Nam tài tử nói: "Chúng tôi có nhiều điểm chung. Cả hai đều yêu nước Anh và đều là phi công và thích bay".

Cruise và Kate có một cuộc gặp gỡ khác tại trận chung kết nữ giải quần vợt Wimbledon 2022 ở London.

Vào tháng 2.2024 tại buổi dạ tiệc từ thiện, Tom Cruise và Hoàng tử William lại gặp nhau ở London. Hoàng tử William từng nói với nam diễn viên: "Tôi chưa từng mang giày Top Gun", ám chỉ đôi giày lạ mắt mà Cruise diện tại buổi ra mắt phim Top Gun: Maverick năm 2022.