Ký thỏa thuận với Warner Bros. Discovery, Tom Cruise 'mong muốn cùng làm những bộ phim hay'

Những bộ phim này sẽ là sự kết hợp giữa sản phẩm gốc và phim nhượng quyền thương mại, có sự tham gia của Tom Cruise, đại diện tập đoàn Warner Bros. Discovery cho biết. Đây là một phần trong "quan hệ đối tác chiến lược" mới. Tom Cruise và công ty sản xuất của anh sẽ có văn phòng tại khu đất Warner Bros. Discovery ở thành phố Burbank, bang California.

Tom Cruise hợp tác với tập đoàn Warner Bros. Discovery VARIETY

Tom Cruise hiện có các dự án ở 2 hãng phim đối thủ là Universal và Paramount. Lần ký kết này với Warner Bros. Discovery không phải là thỏa thuận độc quyền. Nam diễn viên có thể làm phim với các công ty khác. Tuy nhiên Warner Bros. Discovery hy vọng ngôi sao phòng vé có thể tạo ra loạt phim bom tấn, các phần tiếp theo hấp dẫn, nâng tầm Warner Bros. Discovery.

Một thập kỷ trước, Tom Cruise từng làm việc tại Warner Bros. khi anh xuất hiện trong Edge of Tomorrow. Anh từng đóng các phim của Warner Bros. như Magnolia, Rock of Ages, Interview With the Vampire và Eyes Wide Shut. Warner Bros. cũng giao cho Tom Cruise vai diễn đột phá trong phim hài Risky Business.

Michael De Luca và Pam Abdy đảm nhận vị trí đồng chủ tịch và CEO của Warner Bros. Motion Picture Group vào năm 2022 cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với Tom Cruise, một huyền thoại trong ngành điện ảnh. Tầm nhìn của chúng tôi, ngay từ ngày đầu tiên, là xây dựng hãng phim mang tính biểu tượng này trở lại đỉnh cao và trên thực tế, khi chúng tôi lần đầu ngồi lại với Giám đốc Warner Bros. Discovery David Zaslav để nói về việc gia nhập Warner Bros., anh ấy nói với chúng tôi rằng Warner Bros. Discovery sẽ thực hiện sứ mệnh đưa Warner Bros. trở lại vì chúng tôi có nguồn lực tốt. Và chúng tôi cần đưa Tom Cruise trở lại Warner Bros.! Giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực và chúng tôi đang tiến một bước gần hơn đến việc đạt được tham vọng. Chúng tôi vui mừng khi chào đón Tom Cruise trở lại Warner Bros. và mong muốn đưa anh ấy lên màn bạc trong những năm tới".

Tom Cruise (vai Maverick) trong bom tấn Top Gun: Maverick IMDb

"Tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ David, Pam, Michael cùng toàn thể đội ngũ nhân viên tại Warner Bros. Discovery cũng như sự cam kết của họ đối với điện ảnh, người hâm mộ. Tôi mong muốn được cùng nhau làm những bộ phim hay!", Tom Cruise nói.

Các bộ phim sắp tới của Tom Cruise bao gồm phần thứ 8 của series Mission: Impossible do hãng Paramount sản xuất và phát hành, bộ phim hành động của Universal do Doug Liman đạo diễn (người từng thực hiện phim Edge of Tomorrow) với cảnh nam diễn viên trở thành "người dân thường đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian". Gần đây nhất Tom Cruise xuất hiện trong Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One và Top Gun: Maverick - tác phẩm thành công lớn nhất trong sự nghiệp của anh.