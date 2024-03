Dalat Best Dance Crew khởi động mùa 3

Với chủ đề Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi, Dalat Best Dance Crew 2024 tìm kiếm màu sắc cá nhân - điều riêng biệt định hình cá tính, sự khác biệt của thế hệ trẻ hiện nay thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Các tiết mục vũ đạo sôi động sẽ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khẳng định chất riêng của mỗi nhóm, mỗi cá nhân và lan tỏa những năng lượng tích cực, đam mê nhảy múa đến với tất cả mọi người.



Sân khấu Dalat Best Dance Crew 2023 BTC

Là giám khảo của cả hai mùa giải trước, biên đạo Viết Thành cảm thấy hứng khởi khi Dalat Best Dance Crew 2024 chính thức khởi động mùa giải thứ 3. Hình ảnh khán giả đông đúc và vô cùng nhiệt tình tạo nên sức nóng cho cuộc thi giữa cái lạnh của Đà Lạt là một trong những điều mà anh nhớ nhất.

Viết Thành nói: “Tôi ấn tượng bởi các đội thi đã tiến bộ rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn từ các vòng loại đến đêm chung kết. Đặc biệt, năm ngoái có thêm các đội quốc tế đã tạo nên ẩn số lớn với Việt Nam. Tôi mong muốn năm nay sẽ có nhiều phút giây căng thẳng, hồi hộp hơn nhiều khi có thêm đội Nhật Bản. Và hi vọng các đội của Việt Nam sẽ biết rút kinh nghiệm từ năm ngoái để năm nay có những màn trình diễn tốt hơn”.

Theo ban tổ chức, thể lệ và quy mô cuộc thi năm nay có ít nhiều thay đổi. Theo đó, Bảng phong trào mở rộng sẽ là sự quy tụ của 18 nhóm nhảy phong trào tại tỉnh Lâm Đồng, các nhóm phong trào khách mời tại khu vực Tây nguyên và các nhóm phong trào thuộc các trường đại học tại TP.HCM.

Theo đó ngày 9.3, vòng bán kết Bảng phong trào sẽ diễn ra tại Hội trường Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. 4 nhóm nhảy xuất sắc nhất đại diện TP.HCM tham gia vòng chung kết Bảng phong trào mở rộng diễn ra tại Đà Lạt vào đêm 29.4.