Quang Đăng và bạn gái người Trung Quốc tình tứ trên sân khấu

Tên tuổi của Quang Đăng được khán giả chú ý khi anh tham gia So you think you can dance mùa đầu tiên. Đến năm 2013, anh tiếp tục giành được giải Dancer of the Year. Vào năm 2020, nam vũ công sinh năm 1989 gây bùng nổ với Vũ điệu rửa tay nhảy trên nền nhạc Ghen Cô Vy. Ngoài ra, anh còn là biên đạo múa cho nhiều MV của các ca sĩ như Erik, Chi Pu, Đức Phúc, Min...