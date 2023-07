Quang Đăng hé lộ chuyện tình thầy - trò với hot girl Trung Quốc

Quang Đăng tiết lộ chuyện tình với hot girl Trung Quốc BTC

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, Quang Đăng cho hay anh từng sang Trung Quốc dạy nhảy khoảng 3 tuần. Tại đây, nam vũ công tình cờ gặp bạn gái và nảy sinh tình cảm. Yee Pink cho biết rất nhiều bạn nữ trong lớp cô có tình cảm đặc biệt với thí sinh So you think you can dance bởi anh không chỉ điển trai mà còn nhảy giỏi. Dù vậy, thời điểm này, cả hai chỉ dừng lại ở việc trò chuyện, làm quen.

Đến khi Yee Pink sang Việt Nam làm việc, hai người mới chính thức hẹn hò. "Khi sang Việt Nam, tôi chỉ mua vé một chiều và nói với gia đình rằng sang nhà bạn chơi và sẽ về sớm. Nhưng đến nay đã gần 4 năm, tôi chưa trở lại", nữ vũ công dí dỏm chia sẻ.

Yee Link bật mí về cơ duyên kết đôi cùng Quang Đăng BTC

Ở Việt Nam, Yee Pink bắt đầu học tiếng Việt một cách bài bản để làm quen với môi trường sống và dễ dàng giao tiếp với bạn trai. Trước đó, cả hai chủ yếu trao đổi bằng tiếng Anh. Dù học tiếng Việt rất khó nhưng người đẹp hài hước cho hay: "Tôi sẽ cố gắng vì muốn học tiếng Việt để hiểu bạn trai hơn, biết một ngày anh làm những gì, nói chuyện với ai...".

Gần 4 năm bên nhau, Quang Đăng - Yee Pink trải qua không ít sóng gió. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, diễn ra đúng lúc cả hai đang du lịch ở Thái Lan. Khi đó, Việt Nam thông báo hạn chế nhập cảnh, chỉ cho phép người Việt về nước. Thế là Yee Pink phải ở lại Thái Lan. Sau đó, cô di chuyển sang Campuchia và "mắc kẹt" tại đây trong vòng 6 tháng. Dù "yêu xa" nhưng cả hai luôn quan tâm, động viên nhau vượt qua khó khăn.

Quang Đăng thẳng thắn chia sẻ về quan điểm hôn nhân với Yee Pink BTC

Tiết lộ lý do giấu kín chuyện tình cảm thời gian dài, Quang Đăng nói hai người muốn xác định rõ cảm xúc của nhau trước khi công khai. Khi bạn gái cảm thấy an toàn và thoải mái nhất là lúc hot boy sinh năm 1989 quyết định chia sẻ thông tin đời tư đến người hâm mộ.

Khi được MC Nguyên Khang hỏi về chuyện kết hôn, Yee Link tỏ ra khá dễ chịu. Cô cho biết nếu Quang Đăng muốn thì cô sẵn sàng xây dựng tổ ấm cùng bạn trai. Gia đình nữ vũ công cũng khá cởi mở, không thúc ép con gái lấy chồng. Về phía Quang Đăng, anh cho rằng việc lên xe hoa là chuyện sớm muộn miễn cả hai cảm thấy sẵn sàng và chuẩn bị đủ mọi thứ.