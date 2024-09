Đảm bảo nguồn nước an toàn cho người dân vùng bão lũ

Đóng góp này sẽ giúp cung cấp khoảng 15 triệu lít nước sạch, đảm bảo nguồn nước uống an toàn trong nhiều ngày, cho các hộ gia đình và sử dụng trong các cơ sở y tế tại 8 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Yên Bái.



Theo tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại VN, nước sạch rất quan trọng để giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm, giúp các cơ sở y tế tiếp tục vận hành một cách an toàn và duy trì việc chăm sóc bệnh nhân.

WHO khuyến cáo: Sau mưa bão, cần đảm bảo nguồn nước an toàn, nên dùng nước uống đóng chai, hoặc nếu điều kiện cho phép, nên đun sôi nước ít nhất trong 1 phút.

Để phòng các bệnh thường gặp về đường tiêu hóa do nguồn nước, thực phẩm không an toàn (tiêu chảy, lỵ, thương hàn, viêm gan A), Bộ Y tế lưu ý người dân đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; thực hiện ăn chín uống sôi nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo nước sạch cho ăn uống, sinh hoạt; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; xử lý tốt nguồn chất thải…

Dân vùng rốn lũ Hà Nội ‘khát’ nước sạch ngày sông Bùi dâng cao