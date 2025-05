Đạm Cà Mau mở văn phòng đại diện sau 10 năm xuất khẩu sang Campuchia

Doanh thu xuất khẩu của PVCFC đạt hơn 1.751 tỉ đồng, tăng lần lượt 13% về sản lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ, trong đó, riêng thị trường Campuchia đạt 581,5 tỉ đồng ẢNH: PVCFC

Bắt đầu từ năm 2015, PVCFC đã đưa những lô hàng đầu tiên vào Campuchia. Nhờ ưu thế về vị trí địa lý, chi phí logistics hợp lý và chất lượng sản phẩm vượt trội, PVCFC nhanh chóng chiếm được lòng tin người tiêu dùng và mở rộng thị phần chỉ trong thời gian ngắn. Tính đến hiện tại, thương hiệu PVCFC đã trở thành một mắt xích không thể thay thế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền nông nghiệp Campuchia.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng lớn, mang về khoảng 581,5 tỉ đồng doanh thu. Với việc khai trương văn phòng tại thị trường này, PVCFC khẳng định đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến chiến lược của PVCFC trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh, tăng cường kết nối với các đối tác bản địa, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật đến tận tay người nông dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững của nền nông nghiệp Campuchia.

Chuyên gia của PVCFC hướng dẫn nông dân Campuchia sử dụng hiệu quả sản phẩm ẢNH: PVCFC

Theo kế hoạch sắp tới, PVCFC sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tại Campuchia bằng việc kết nối và hợp tác cùng các nhà phân phối hàng đầu nước bạn. Đồng thời, tập trung đưa những bộ sản phẩm mới, chất lượng cao hơn đến thị trường Campuchia bằng nhiều giải pháp đột phá trong sản xuất, kinh doanh như: đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường mạng lưới tiếp thị - phân phối...

Trong 5 tháng đầu năm, PVCFC ghi nhận sản lượng tiêu thụ hơn 705,73 tấn phân bón các loại. Bên cạnh bộ sản phẩm chất lượng và đa dạng mà PVCFC tự nghiên cứu sản xuất, hoạt động kinh doanh bộ sản phẩm tự doanh của PVCFC cũng là một điểm sáng trong 5 tháng đầu năm. Sản lượng tiêu thụ phân bón tự doanh đạt 145.260 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hợp nhất của PVCFC trong 5 tháng đầu năm đã đạt 7.440 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 1.751 tỉ đồng, tăng lần lượt 13% về sản lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ.