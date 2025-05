Đồng Nai: Điều tra doanh nghiệp nghi sản xuất phân bón giả

Ngày 24.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nghi vấn một doanh nghiệp sản xuất phân bón giả.



Trước đó, ngày 22.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất) và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra Công ty TNHH TM DV Phát Tiến Triển (xã Hưng Lộc), đây là cơ sở sản xuất phân bón do La Giang Đình (35 tuổi, ở Bến Tre) làm giám đốc.

Bên trong kho xưởng sản xuất ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khu vực nhà xưởng (diện tích khoảng 1.000 m2) có 4 công nhân đang làm việc.

Tại kho hàng (diện tích khoảng 150 m2) có chứa nhiều hóa chất sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; công cụ, phương tiện sản xuất và hàng hóa thành phẩm là phân bón.

Làm việc với lực lượng chức năng, La Giang Đình khai công ty hoạt động từ tháng 1.2025 nhưng không có giấy phép hoạt động sản xuất.

Sản phẩm phân bón được sản xuất bằng cách nhập các nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc và một số cơ sở trong nước, sau đó đóng gói vào bao bì (đặt mua trên mạng xã hội) và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ

Lực lượng công an đã tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan: gồm hơn 600 kg phân bón thành phẩm, hơn 1,3 tấn nguyên liệu, 1 máy trộn bê tông; máy may bao; máy ép nhiệt...

Vụ sản xuất phân bón nghi giả đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.