Đâm cha dượng trọng thương chỉ vì bị la mắng

Ngày 21.9, Công an xã Đăk Nhau, thành phố Đồng Nai đã bàn giao H.V.T (21 tuổi, xã Đăk Nhau) cùng các tài liệu, đồ vật liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ dùng dao đâm cha dượng trọng thương vì bị la mắng.

Trước đó, ngày 18.9, Công an xã Đăk Nhau nhận được tin báo của người dân về việc ông Đ.K (63 tuổi, ở thôn 1, xã Đăk Nhau) bị 1 người khác dùng dao đâm trọng thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đăk Nhau nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện ông K. bị nhiều vết thương trên người, trên trán vẫn còn dính 1 lưỡi dao.

Lực lượng Công an xã Đăk Nhau và an ninh cơ sở đã bắt giữ, khống chế H.V.T ngay sau khi gây án ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐAK NHAU

Cùng lúc này, lực lượng công an cũng phát hiện H.V.T đang bỏ trốn phía sau vườn điều nên đã cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở truy đuổi và khống chế, bắt giữ T. đưa về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, xác định T. là con riêng của vợ ông K., đã bỏ nhà đi Phú Quốc khoảng 3 tháng trước đó. Ngày 17.9, T. quay về nhà nên bị ông K. la mắng.

Đến chiều 18.9, T. đi nhậu về nhà và nhớ lại việc bị cha dượng la mắng nên đã lấy dao tấn công cha dượng, gây thương tích.

Ông K. sau đó được công an xã và người dân đưa đến Trạm Y tế xã Đăk Nhau cấp cứu và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Tại hiện trường, lực lượng Công an xã Đăk Nhau đã thu giữ một số đồ vật liên quan đến vụ việc, đồng thời ghi nhận lời khai của những người chứng kiến.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.