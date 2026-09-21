    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Đâm cha dượng trọng thương chỉ vì bị la mắng

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Sau khi đi nhậu về, nhớ lại việc bị cha dượng la mắng nên T. đã dùng dao đâm cha dượng trọng thương.

    Ngày 21.9, Công an xã Đăk Nhau, thành phố Đồng Nai đã bàn giao H.V.T (21 tuổi, xã Đăk Nhau) cùng các tài liệu, đồ vật liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ dùng dao đâm cha dượng trọng thương vì bị la mắng.

    Trước đó, ngày 18.9, Công an xã Đăk Nhau nhận được tin báo của người dân về việc ông Đ.K (63 tuổi, ở thôn 1, xã Đăk Nhau) bị 1 người khác dùng dao đâm trọng thương.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đăk Nhau nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện ông K. bị nhiều vết thương trên người, trên trán vẫn còn dính 1 lưỡi dao.

    Đâm cha dượng trọng thương chỉ vì bị la mắng- Ảnh 1.

    Lực lượng Công an xã Đăk Nhau và an ninh cơ sở đã bắt giữ, khống chế H.V.T ngay sau khi gây án

    ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐAK NHAU

    Cùng lúc này, lực lượng công an cũng phát hiện H.V.T đang bỏ trốn phía sau vườn điều nên đã cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở truy đuổi và khống chế, bắt giữ T. đưa về trụ sở để làm việc.

    Qua làm việc, xác định T. là con riêng của vợ ông K., đã bỏ nhà đi Phú Quốc khoảng 3 tháng trước đó. Ngày 17.9, T. quay về nhà nên bị ông K. la mắng.

    Đến chiều 18.9, T. đi nhậu về nhà và nhớ lại việc bị cha dượng la mắng nên đã lấy dao tấn công cha dượng, gây thương tích.

    Ông K. sau đó được công an xã và người dân đưa đến Trạm Y tế xã Đăk Nhau cấp cứu và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Tại hiện trường, lực lượng Công an xã Đăk Nhau đã thu giữ một số đồ vật liên quan đến vụ việc, đồng thời ghi nhận lời khai của những người chứng kiến.

    Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tin liên quan

    An Giang: Bị đuổi ra khỏi nhà, nam thanh niên đâm cha dượng tử vong

    An Giang: Bị đuổi ra khỏi nhà, nam thanh niên đâm cha dượng tử vong

    Bực tức do bị cha dượng chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà, nên thanh niên ngụ H.Tri Tôn, An Giang dùng dao đâm cha dượng tử vong.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đâm cha dượng trọng thương Cảnh Sát Hình Sự Công an thành phố Đồng Nai Bệnh viện Chợ Rẫy xã Đăk Nhau

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận